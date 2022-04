Hindoes en Moslims vieren samen Hanuman Jayanthi

Hindoes en moslims in Maharashtra's Pune kwamen samen en vierden op zaterdag Hanuman Jayanti en pleitten voor een leven in gemeenschappelijke harmonie.Tegen de achtergrond van gemeenschappelijke botsingen in delen van het land en verzet tegen luidsprekers buiten moskeeën, kwamen hindoes en moslims in Maharashtra's Pune samen en vierden zaterdag Hanuman Jayanti.Moslims die deelnemen aan aarti op Hanuman Jayanti in de Sakhlipir Taleem Rashtriya Maruti Mandir van de stad is een jaarlijks ritueel. In feite is de tempel vernoemd naar Sakhlipir baba en zijn dargah bevindt zich ook op het terrein.“We vieren alle festivals samen. We doen dit om onze jongeren de boodschap te geven dat ook zij in gemeenschappelijke harmonie moeten leven', zei Atik Sayed, die rond zes uur 's ochtends naar de tempel kwam. Hij hielp bij het versieren van de tempel voor aarti, samen met verschillende andere moslimbewoners van Nana PethYusuf Shaikh, een andere inwoner van Nana Peth, zei dat sommige van zijn vrienden hem bespotten omdat hij een tempel bezocht. "Ik vertel ze dat ik moslim ben in hart en nieren en een tilak op mijn voorhoofd zal daar niets aan veranderen", zei hij.Gevraagd naar de politieke furie over het verwijderen van luidsprekers uit moskeeën, voegde hij eraan toe: “De controverse over luidsprekers buiten de moskee is niet juist. We moeten de dingen positief opvatten in plaats van ze een negatieve connotatie te geven.”Ravindra Malvatkar, president van Sakhlipir Taleem Rashtriya Maruti Mandir, zei dat het onderhoud van de dargah wordt gedaan door een hindoe. “"Mensen die geen moskee om hun huis hebben, klagen over azaan. We hebben vier moskeeën in onze omgeving en mensen uit alle gemeenschappen leven in harmonie. Het is dus een onnodige controverse om de vrede te verstoren", zei Malvatkar.