Collega ongewild in het zonnetje zetten kost bedrijf 450.000 dollar

Een voorgenomen verjaardagsfeestje op het werk voor een werknemer is een Amerikaans bedrijf duur komen te staan. Het bescheiden plannetje om de werknemer in de versierde kantine te feliciteren en kort toe te spreken, kost het bedrijf nu 450.000 dollar. Het liep namelijk gierend uit de hand door een opeenstapeling van misverstanden.



Kevin Berling, die pas tien maanden bij het medisch laboratorium Gravity Diagnostics werkte, had namelijk vooraf aan zijn baas verzocht om alsjeblieft niet bij zijn verjaardag stil te staan. De man kampt met een stevige angststoornis en vreesde een paniekaanval bij een kantine vol slingers en het vooruitzicht het woord tot zijn collega's te moeten richten.



Wat volgde was een opeenstapeling van misverstanden, schrijft de Amerikaanse krant The New York Times: zijn baas was er die dag niet en Berlings verzoek had zijn collega's nooit bereikt. Dus: de collega's hadden de bedrijfskantine toch versierd en toen Berling daar lucht van kreeg verstopte hij zich tijdens de lunchpauze in zijn auto. Het ging pas echt mis, toen hij een dag later door zijn directe leidinggevenden werd aangesproken op zijn ongezellige gedrag de dag ervoor.



Over hoe dat gesprek verliep, verschillen de lezingen van Berling en het bedrijf, maar de conclusie was niet mis te verstaan: Berling werd direct ontslagen. De advocaten van het bedrijf, die voor de rechter het ontslag moesten verdedigen, voeren aan dat Berling met gebalde vuisten en een knalrood hoofd zijn bazen toesnauwde dat ze hun mond moesten houden. De twee bazen vreesden te worden aangevallen en zouden nog steeds staan te trillen als ze eraan terug denken, aldus de advocaten.



Berlings advocaat heeft een andere lezing: die gebalde vuisten hield hij gekruist voor zijn borst, tegen zich aan als een manier om zichzelf rustig te krijgen. Een techniek die zijn behandelaars hem hadden geleerd. Hij had namelijk een paniekaanval. Hij had inderdaad gevraagd aan zijn bazen om stil te zijn, zodat hij zijn paniekaanval de baas kon blijven.



De jury in de rechtbank is meegegaan in het verhaal van Berling. Zijn ontslag was onterecht, want hij was ontslagen vanwege een handicap.



Na het incident kwam hij wel weer elders aan het werk, maar hij kreeg in de maanden erna wel weer meer last van paniekaanvallen. Van de 450.000 euro die het bedrijf hem nu moet betalen, is 300.000 dollar bedoeld als smartengeld. De andere 150.000 dollar zijn gemist salaris.

19-04-2022 14:53:24 vaughn

Ongewild in het zonnetje zetten? Het is meer ongewild ontslag wat 'm die $450.000 opleverde.

19-04-2022 15:30:34 omabep

10 maanden in dienst en dan al een feestje geven? Ik heb nog nooit zo'n feestje gehad van mijn werkgever.

19-04-2022 15:35:27 Buick

@omabep , ik ook niet en zit er ook niet op te wachten.

19-04-2022 15:43:56 Emmo

@omabep : @Buick : Ik moest dat soort feestjes zelf organiseren. Of dat werd door de collega's gedaan. De werkgever had er in ieder geval geen bal mee van doen.

19-04-2022 15:49:11 Grouse

Ik heb een geweldige werkgever. Ik ben altijd vrij op mijn verjaardag en ik mag zelf een cadeau uitkiezen.

Maar ja, ik ben zelfstandig.

19-04-2022 15:55:41 Buick

@Grouse en dan koop je zeker zo'n flutkado, omdat je werkgever net te weinig in het envelopje deed

19-04-2022 18:24:53 Buick

@Emmo :

@omabep : Quote @Buick : Ik moest dat soort feestjes zelf organiseren. Of dat werd door de collega's gedaan. De werkgever had er in ieder geval geen bal mee van doen.

, maar jullie waren een soort van familie die dag en nacht bij elkaar waren.

En bij jullie brak het de sleur van alledag.

@Emmo , maar jullie waren een soort van familie die dag en nacht bij elkaar waren.En bij jullie brak het de sleur van alledag.

