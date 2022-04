Meer dan 100 mensen op dezelfde school hebben zeldzame hersentumor

In de Amerikaanse staat New Jersey staat met voor een groot raadsel. In elk geval 103 mensen die op de school hebben gezeten, blijken dezelfde zeldzame hersentumor te hebben.



Bij Amerikaan en alumnus van de school Al Lupiano werd 22 jaar geleden een zeldzame hersentumor vastgesteld. De nu 50-jarige man was dan ook verbaasd toen afgelopen augustus dezelfde tumor bij zijn vrouw werd vastgesteld. Op dezelfde dag bleek ook zijn zus de tumor te hebben.



De kans dat Al en zijn vrouw beiden de tumor zouden krijgen, is volgens artsen 1 op de miljard. “Alsof drie mensen op dezelfde dag door de bliksem worden getroffen”, zegt Lupiano tegen NJ.com. Zijn zus is hij afgelopen maart verloren, maar niet voor hij haar beloofde uit te zoeken wat er aan de hand is.



Veertien jaar eerder blijken ook twee zussen die op dezelfde school als Lupiano, zijn zus en zijn vrouw hebben gezeten de tumor te hebben. Slechts acht dagen na elkaar kregen de vrouwen de diagnose.



Lupiano besluit een oproep te doen op Facebook en krijgt van 103 mensen een reactie. De meeste mensen deden tussen 1975 en 2000 examen, een enkeling in een andere periode. Neuroloog Sumul Raval staat voor een raadsel. “Normaal is er op een middelbare school geen sprake van straling. Tenzij er iets aan de hand is in het gebied waar we niets vanaf weten.”



Een vermoeden wat het kan zijn, heeft Lupiano wel. De school werd in 1967 geopend. Tot die tijd stond er een fabriek waar uraniumerts werd geplet op 20 kilometer afstand. Dit materiaal is vervolgens gebruikt voor de ontwikkeling van de atoombom.



Het vermoeden van Lupiano is dat de grond is verontreinigd en of materiaal van de fabriek via de grond op het schoolterrein terecht is gekomen. Bewijs is er nog niet, wel wordt er nader onderzoek gedaan naar radiologische straling in de grond van de school.

