Bijna 200 dieren (levend) ingevroren; Amerikaanse man opgepakt

Een man (43) uit de Amerikaanse staat Arizona wordt aangeklaagd voor dierenmishandeling nadat er 183 dode honden, konijnen, vogels en andere dieren in zijn vriezer werden gevonden. Sommige dieren lijken er levend in te zijn gestopt.



Dat meldt de politie op Facebook. De politie en de dierenbescherming kwamen de ingevroren dieren begin april op het spoor nadat een vrouw melding had gemaakt van haar vermiste slangen. De vrouw had de dieren aan de verdachte uitgeleend om te fokken, maar nooit teruggekregen.



De vrouw, die zelf in Phoenix woonde, zocht na maanden contact met hem om haar slangen terug te krijgen, maar kon hem maar niet bereiken. Uiteindelijk nam de huiseigenaar van het pand waarin de verdachte leefde contact met haar op. De verdachte en zijn vrouw hadden de staat verlaten en bij het schoonmaken van het pand vond de huiseigenaar de vriezer vol dode dieren.



Daarop lichtte de vrouw de politie in; ze vermoedde dat een aantal dieren van haar waren. De politie vond in totaal 183 dieren: honden, schildpadden, hagedissen, vogels, slangen, muizen, ratten en konijnen. "Verschillende dieren leken levend te zijn bevroren vanwege hun lichaamspositionering", schrijft de politie in een verklaring.



Uiteindelijk werd de verdachte afgelopen woensdag gearresteerd toen hij in zijn huis werd gezien. Hij gaf toe dieren levend te hebben bevroren.

