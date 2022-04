Vrouw bestelt bikini, maar doet walgelijke ontdekking

Een Amerikaanse vrouw viel onlangs achterover van verbazing toen ze een bikini bestelde. Op het slipje zaten immers vlekken van iemand die de bikini al eens gedragen had.



De vrouw, Nayelis Bido, kocht een witte bikini bij de Chinese online winkelketen SHEIN. Toen ze de bikini uit het pakketje haalde, zag ze dat het slipje vuil was. Aan de binnenkant zaten vlekken die volgens de vrouw restanten van vaginale afscheiding waren. «Als vrouw weet ik maar al te goed wat dit is, en het is zonder twijfel vaginale afscheiding. Walgelijk dat ze het op deze manier opstuurden naar mij. Het is teleurstellend en onprofessioneel. Ik wilde deze bikini dolgraag passen, maar zelfs al was ik hem, dan nog zou ik hem niet willen dragen», zucht ze.



Ze deelde haar onaangename ervaring in een TikTok-video en roept haar volgers op om net gekochte kleren eerst te passen voor je ze aandoet. «Onvoorstelbaar dat er geen sticker op plakt die duidelijk maakt dat het al eens gedragen is», «Jakkes, zo vies!», «Waarom raak je het zelfs aan?!», en «Dat is de reden waarom ik nieuwe kleren altijd eerst was, zelfs kousen», klinkt het in de reacties.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: