Ontsnapte aap gevonden in school in Verviers

In een school in Verviers is vrijdagochtend een ontsnapte aap gevonden. Dat schrijft Sudpresse. Werklui vonden het diertje in een van de werkplaatsen

Reacties

17-04-2022 17:37:52 Emmo

Stamgast



WMRindex: 56.179

OTindex: 27.791

Was het beest te onderscheiden van de leerlingen?

