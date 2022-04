Gadget van McDonalds bestelt automatisch eten bij mislukte maaltijd

De nieuwste McDonald's-gadget is een slimme rookmelder die eruitziet als een hamburger. De 'high-tech Big Mac' bestelt automatisch je favoriete maaltijd als je kookkunsten in rook opgaan.Je kent het wel: je hebt net een heerlijke ovenschotel gemaakt, maar je vergeet de tijd. Terwijl je naar de oven rent, komt de rook je al tegemoet. Dat wordt weer een avondje bestellen. De nieuwste gadget van McDonald's, de McDelivery Detector, maakt de pijn een stuk dragelijker. De detector die is vormgegeven als een Big Mac waarschuwt je niet alleen bij rook, maar bestelt direct jouw favoriete maaltijd bij de lokale McDonald's. Het enige wat je hoeft te doen, is op een link te drukken die je ontvangt in een sms'je. Omdat de detector speciaal is ontworpen voor deze functie kan hij niet een normale rookmelder vervangen.De 'slimme hamburger' is in elkaar gezet door digitaal bureau Robot Kittens uit Hilversum. In de schuur van het kantoor wordt het brein van de rookmelder gekoppeld aan een speaker die een speciaal aangepaste McDonald's-tune speelt als rookalarm. De chip stuurt vervolgens een seintje naar een server, die daarna een sms'je stuurt naar de gebruiker. Dit gebeurt via het speciale Internet of Things-netwerk in Nederland, met als voordeel dat het heel weinig energie vraagt.Is de detector toch op, dan kan je hem opladen via een USB-lader. Alle intelligentie past precies in de speciaal 3D-geprinte onderdelen in de vorm van een Big Mac. Extra bijzonder hierbij is het ontwerp van de 3D-geprinte kaas: deze hangt tegen de zwaartekracht in maar klopt toch als de hamburger aan het plafond is bevestigd.In totaal zijn er zes McDelivery's Detectors gemaakt. Deze zijn niet te koop, maar te winnen via een winactie. Deze is te vinden in de McDonald's app. Winnaars kunnen twee keer per maand volledig kosteloos hun favoriete bestelling ontvangen. Na drie maanden worden de winnaars bij een nieuwe melding doorverwezen naar de bestelsites van McDelivery.