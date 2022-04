NFT-veiling eerste tweet geflopt: 48 miljoen vraagprijs, hoogste bod 280 dollar

De crypto-ondernemer die vorig jaar 2,9 miljoen dollar betaalde voor de eerste tweet ooit probeert zijn NFT door te verkopen voor 48 miljoen dollar. Het loopt geen storm: het hoogste bod tijdens een veiling kwam op nog geen 280 dollar.



De allereerste tweet van Twitter-oprichter Jack Dorsey werd vorig jaar als NFT-munt verkocht voor ruim 2,9 miljoen dollar (ruim 2,4 miljoen euro). Tech-ondernemer Sina Estavi uit Maleisië bracht toen het winnende bod uit. Nu probeert Estavi de NFT weer te verkopen: hij verwachtte zo'n 50 miljoen dollar voor het digitale aankoopbewijs en beloofde 25 miljoen van de opbrengsten te doneren.



Bij de veiling van de NFT liep het echter geen storm. Het hoogste bod voor de deadline kwam op 277 dollar. Daarna bleef Estavi nieuwe biedingen accepteren, waarvan het hoogste bod 2,2 ethereum is, een kleine 7000 dollar. De biedingen verlopen allemaal na drie dagen, Estavi moet dus snel beslissen.



"De deadline die ik gesteld had is voorbij, maar als ik een goed bod krijg dan accepteer ik het misschien, maar misschien verkoop ik het nooit", zegt Estavi over zijn NFT tegenover CoinDesk.



De veiling van de NFT is opvallend. De Iraans-geboren Estavi is net vrijgelaten uit de Iraanse gevangenis na negen maanden straf voor het "verstoren van het economisch systeem". Zijn crypto-imperium is intussen ingestort en kopers van zijn cryptomunt zijn boos.



Bovendien is het platform OpenSea, de grootste marktplaats voor NFT-handel de afgelopen tijd fors minder lucratief. In januari werd op de site nog voor 5 miljard dollar aan NFT's geveild, in maart lag dat bedrag op 2,5 miljard dollar.

Wie het onderste uit de kan wil hebben krijgt het lid op de neus.

