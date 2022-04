Populaire Oekraïne-tulp blijkt verftruc: Aanvragen van over de hele wereld

Het is een drukte van jewelste op de sociale media van bloemengroothandel Hoven & de Mooij. Uit alle windstreken komen verzoeken binnen van mensen die tulpenbollen willen in de kleuren van de Oekraïense vlag. Eén probleem: de betreffende bollen bestaan helemaal niet.Het begon allemaal op 2 maart, toen de bloemengroothandel een foto op Facebook plaatste van een bos tulpen in de kleuren van de Oekraïense vlag. "We wilden iets doen om het land een hart onder de riem te steken", vertelt Peter Vrouwe, relatiemanager van de bloemengroothandel, aan EditieNL. Het bedrijf is gespecialiseerd in het kleuren van bloemen.Voor ze het wisten begonnen de berichten binnen te stromen. "Het loopt aardig storm. We krijgen dagelijks berichten van mensen die deze tulpen in hun tuin willen en vragen waar ze de bollen kunnen kopen. De verzoeken komen overal vandaan: Amerika, Ierland, Engeland, Duitsland, noem het maar op. Van de week was er nog iemand die de hele tuin bij het Brusselse parlement vol wilde zetten met die bollen.""Wat ook meespeelt, is dat onze tulpen bij de Keukenhof staan", gaat hij verder. "Daar komt natuurlijk wereldwijd publiek. Dus ja, dan gaat het balletje wel rollen."Helaas moet de groothandel continu 'nee' verkopen. "Niet omdat we niet willen, maar die bollen bestaan helemaal niet", lacht Vrouwe. De tulpen zijn van oorsprong wit en krijgen hun blauw-gele kleur pas nadat ze zijn gaan bloeien. "We behandelen ze met kleurstof. Hoe? Dat is het geheim van de smid."Wel zouden mensen via een omweg aan de tulpen kunnen komen – maar dan dus niet in de vorm van een bol. "Elke bloemist kan ze bestellen bij de leverancier. Die leverancier bestelt dan weer bij ons. Als consument kun je er dus wel aan komen, maar dan moet je even aankloppen bij een bloemist. Zowel in Nederland als in het buitenland is dat mogelijk. Zelf leveren we niet aan particulieren."Inmiddels zijn er al tienduizenden blauw-gele tulpen over de toonbank gegaan – bijna allemaal richting het buitenland. "Nederlanders kijken over het algemeen argwanend naar geverfde producten. Ze houden er niet zo van."Rogier van Vugt, kaschef bij Hortus botanicus Leiden, snapt dat wel. "Het is hoe dan ook iets neps. Het is niet mooi. Geel met blauw past ook niet echt bij elkaar", vindt hij.Tulpen kunnen van nature veel verschillende kleuren hebben, maar blauw hoort daar niet bij. "Dat gebeurt absoluut kunstmatig. Ik vind eigenlijk dat een kweker openheid moet geven over het productieproces. Je weet helemaal niet hoe vervuilend het is."Hij heeft zelf overigens wel een vermoeden hoe het gedaan wordt. "Ze zijn op water met inkt gezet. Zo komt de kleurstof terecht in de bloem." Om te zorgen dat-ie half blauw half geel is, moet de stengel doormidden gesneden worden. "De ene kant gaat in het gele water en de andere kant in het blauwe water. Je moet het wel doen met witte tulpen, want als je gele tulpen gebruikt en je legt die in het blauwe water, worden ze groen."