Houtbendes stelen boomstammen en verdienen daar grof geld mee

Criminelen hebben een nieuwe manier gevonden om grof geld te verdienen: met hout. Ze gaan er met hele vrachten gekapte bomen vandoor. En ze deinzen er niet voor terug om zelf illegaal bomen om te hakken. Het gebeurde al meerdere keren in Duitsland en wellicht ook in Nederland.



Houthandelaar Marcel Bender uit het bosrijke Duitse plaatsje Feldatal is nog altijd vol ongeloof. ''Hout zoveel als op een dieplader past, is gestolen. Omdat bouwmaterialen schaars zijn en steeds duurder worden, is de schade zo'n 20.000 euro.''



Bender leidt een journalist van RTL Duitsland rond in een stuk bos waarvan hij grond bezit. Onlangs kapte de houthandelaar er bomen voor de verkoop. De handel lag klaar om opgehaald te worden, maar toen was het ineens weg. ''Een nachtmerrie natuurlijk. Mijn hout is weg en ik moet een klant teleurstellen. Het is toch ongelofelijk om te moeten zeggen dat hun hout is gestolen?''



Bender, de politie en de plaatselijke autoriteiten staan voor een raadsel. Boswachter Martin Menke: "Er moeten heftrucks en vrachtwagens met diepladers zijn gebruikt om zoveel hout mee te kunnen nemen.'' In het dorp vermoeden ze dat rondreizende 'houtbendes' erachter zitten. En die zouden ook zomaar achter een mysterieuze diefstal van hout kunnen zitten in het Nederlandse dorp Overdinkel.



Begin maart werd aan de rand van Overdinkel, in Twente aan de grens met Duitsland, een hele rij bomen illegaal gekapt en meegenomen. De bomen maakten deel uit van een zogeheten houtwal. Dat is een natuurlijke scheiding in het landschap. De bomen hadden allemaal een stam van dik een meter in omtrek. En ineens waren ze weg. De gemeente Losser, waar Overdinkel onder valt, heeft aangifte gedaan bij de politie. Tot zover bekend loopt dat onderzoek nog.



In Duitsland loopt de schade door diefstal van hout hard op. Volgens de autoriteiten in de deelstaat Beieren gaat het om miljoenen euro's per jaar. En dan gaat het volgens de autoriteiten niet alleen om vrachtwagens vol gekapte bomen die verdwijnen. ''Nee, het gaat ook om gewone mensen die illegaal hout kappen om thuis op te stoken." Reden is de hoge energieprijs.



In het Duitse Feldatal hebben ze nu iets bedacht om de dieven te kunnen pakken: GPS. Onder boomschors van gekapt hout wordt een GPS-tracker verstopt. In Nederland worden ze bijvoorbeeld in dure auto's en scooters geplaatst. Boswachter Menke: ''Als er beweging komt in een stapel hout, dan stuurt het GPS een signaal naar de centrale. En dan kunnen we de vracht tegenhouden.''



En het werkt, het alarmsignaal dan. In een nacht kreeg de centrale een melding. Houthandelaar Bender, de politie en de boswachter gingen eropaf. Bender: "Wat we vonden waren lege blikjes bier. Hadden dronken jongeren stoer gedaan en boomstammen getild.''

De dieven kunnen nu aardig op een houtje bijten

Hoe DURFT de redactie het stelen van hout "verdienen" te noemen!!!!!

Het enige wat dieven "verdienen" is een gevangenisstraf.

Staat het woord BUITMAKEN ineens niet meer in jullie woordenboek???

Beseft de redactie dan écht niet dat er aan het woord "verdienen" een positief waardeoordeel zit, waardoor mensen de indruk kunnen krijgen dat stelen oké is?

Staat de redactie van waarmaarraar soms aan de kant van criminelen? want dan zeg ik hier mijn account op en vertel tegen al mijn vrienden dat ze deze site moeten mijden als de pest.



Eventuele klachten bij RTL. @Staxx : Artikel is één op één over genomen van RTL-nieuws: (c) onderaan de tekst.Eventuele klachten bij RTL.

en volgens mij is het artikel gewoon hetzelfde. Ik zie persoonlijk waarmaarraar als een verzamelsite van raar/grappig/ongeloofelijk en bizar nieuws van andere bronnen. En vind ik dus dat je onterecht naar de redactie van wmr wijst! @Staxx nu zit ik niet in de "redactie" maar onderaan het artikel staat een bron, als je daar op klikt open je de website van rtl. Als je dan het artikel leest hebben ze het ook over verdienenen volgens mij is het artikel gewoon hetzelfde. Ik zie persoonlijk waarmaarraar als een verzamelsite van raar/grappig/ongeloofelijk en bizar nieuws van andere bronnen. En vind ik dus dat je onterecht naar de redactie van wmr wijst!

