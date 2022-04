81-jarige Al Pacino doet stof opwaaien met nieuwe vriendin van 28

Acteur Al Pacino geniet tegenwoordig van een comfortabele oude dag, maar hoeft zijn dagen niet in eenzaamheid te slijten. Deze week werd de 81-jarige Godfather-ster gespot met zijn nieuwe vriendin; Noor Alfallah. De relatie van de twee doet veel stof opwaaien, zij is namelijk maar liefst 53 jaar jonger dan haar beroemde vriendje.De 28-jarige Alfallah komt uit een rijke Amerikaans-Koeweitse familie en heeft een bijzondere interesse in de karakters van oudere mannen. Voor Pacino ging Noor onder andere met Mick Jagger (78 ) en miljardair Nicolas Berggruen (60).