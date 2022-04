Wanhopige dame houdt het niet langer vol: Mijn vriend kreunt zijn eigen naam tijdens de seks…

Niets beters dan jezelf graag te zien, maar misschien kan je ook daarin overdrijven. Een vrouw deelde op Reddit haar verhaal waarin haar vriend nogal narcistische trekjes vertoont tussen de lakens. En dat vindt ze “een enorme afknapper”, zo vertelt ze.



Een dame is op Reddit wanhopig op zoek naar advies hoe ze moet omgaan met de “irritante” gewoontes van haar vriend tijdens de seks. Van het uitkreunen van zijn eigen naam tot zichzelf constant bewonderen in de spiegel tijdens het vrijen, het zijn maar enkele zaken waar ze enorm op afknapt. “Mijn vriendje is extreem ijdel tijdens het vrijen en ik vind dat zo’n domper. Moet ik dit gewoon accepteren? Hij is heel bescheiden in het alledaagse leven, maar in bed verandert hij gewoon. Gewoonlijk pakt hij niet echt uit met zijn looks, maar in de slaapkamer is hij precies een vooringenomen prins.”



Het zou echt ver gaan: “Wanneer hij diep in mijn ogen kijkt tijdens de seks, dan is dat 90% van de tijd puur om zichzelf te kunnen zien in de reflectie. Ik ben echt niet aan het grappen. Hij wil dat ik zijn naam kreun, wat ik begrijp, maar dat hij zijn eigen naam ook uitkreunt, vooral wanneer hij klaarkomt, dat is een stap te ver voor mij.” Vele Reddit-gebruikers vinden het een grappig verhaal, al gaven sommigen onder hen aan dat er wel wat rode vlaggen zijn. “Ik zou zo’n man nooit in huis nemen”, lieten enkelen verstaan.

Reacties

16-04-2022 13:21:28 Buick

Erelid



WMRindex: 2.811

OTindex: 793



Jezus

(een echte paasgrap ) En wat kreunt hij dan?Jezus(een echte paasgrap

16-04-2022 14:42:31 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.801

OTindex: 88.192

Het lijkt me dat deze knul hoofdzakelijk met zichzelf bezig is tijdens de vrijpartij. Het lijkt me niet een vrij goede partij voor haar.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: