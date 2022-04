Passagiers doodsbang na 4 mislukte landingen: We willen uit het vliegtuig!

Passagiers van de Amerikaanse carrier JetBlue stonden donderdag doodsangsten uit na meerdere mislukte landingen vanwege noodweer.



De piloten van de Airbus 320 poogde vier keer te landen op het vliegveld JFK in New York na een drie uur durende vlucht vanuit Cancun, Mexico.



Passagiers waren het na zes uur vliegen helemaal zat.

“We zijn bang en moeten er nu uit”, zegt iemand op een viraal gaande video.



Een woordvoerder van de maatschappij vertelt dat ze uiteindelijk in New York wisten te landen en niemand gewond raakte, meldt NY Post.



JetBlue heeft een voucher van vijftig dollar geschonken aan de passagiers als compensatie.

Reacties

“We zijn bang en moeten er nu uit” voorzichtig wat je wens, je wilt er wel op de juiste manier uit, zonder ongelukken of rampen.

En uiteindelijk hebben de piloten daar toch voor gezorgd.. Quote:

JetBlue heeft een voucher van vijftig dollar geschonken aan de passagiers als compensatie. Is JetBlue verantwoordelijk voor het slechte weer? Voor zover ik het kan beoordelen hebben ze het er goed afgebracht. Iedereen is weer veilig thuis.



