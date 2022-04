Gemeente Groningen zoekt klinkerdief die 15.000 straatklinkers heeft gestolen

Voor het opnieuw bestraten van de Heymanslaan lag 550 vierkante meter aan klinkers opgeslagen op een terrein van de gemeente. Maar de straatklinkers, zo’n 15 duizend stuks, zijn gejat. „Dit hebben we nog nooit eerder meegemaakt: zo’n grote hoeveelheid”, zegt een woordvoerder van de gemeente.15 duizend klinkers. Die leg je niet zomaar in een aanhangwagentje. Hoe zijn ze dan gestolen? De gemeente heeft geen idee en is met stomheid geslagen. „Ze lagen op pallets opgeslagen. Eind maart kwamen we erachter dat ze weg waren.”Veiligheid terrein dubbelcheckenWaar dit gemeenteterrein precies ligt, wil de woordvoerder niet bekendmaken. „We willen geen slapende honden wakker maken”, verklaart hij. Maar de gebeurtenis is wel aanleiding om naar de veiligheid daar te kijken. „Er zijn wel hekken, maar er stonden geen camera’s. Ze hebben ongezien hun gang kunnen gaan.”Totale schade: 50 duizend euroDe totale schade wordt geschat op zo’n 50 duizend euro, laat de woordvoerder weten. Dat gaat om de kosten voor de nieuwe klinkers, maar ook voor het tijdelijk bestraten van de Heymanslaan . Dat eerste gaat de verzekering hopelijk betalen, de tweede kostenpost is voor de gemeente.De Heymanslaan moest opnieuw bestraat worden, omdat de riolering in de wijk is vervangen. Op dit moment ligt er niets. Zitten de bewoners nu nog maanden in de modder? Volgens de gemeente niet. De Heymanslaan wordt alsnog bestraat, maar dan met goedkopere stenen: een tijdelijke oplossing. Nieuwe klinkers zijn al besteld. Zodra die er zijn, wordt de straat daarmee betegeld.Bewoners krijgen nog een brief, belooft gemeente„Het is even vervelend voor de bewoners”, erkent de woordvoerder, „maar we proberen ervoor te zorgen dat ze zo min mogelijk overlast ervaren.” Hij laat weten dat de aannemer de bewoners binnenkort per brief bijpraat. De gemeente heeft nog geen aangifte gedaan.