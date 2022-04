Snelwegen in North-Dakota dicht wegens sneeuwstorm

Autoriteiten bleven woensdag adviseren om niet door een groot deel van Noord-Dakota te reizen, te midden van een aanhoudende sneeuwstorm die al meer dan een voet (30 cm) sneeuw heeft gedumpt op delen van de regio.



Het North Dakota Department of Transportation heeft lange stukken snelweg door de staat afgesloten, waaronder de Interstate 29 van Fargo in het noorden tot de Canadese grens, de Interstate 94 ten westen van Jamestown en de US Highway 2 ten westen van Grand Forks.



Weerspotters in het Grand Forks-gebied meldden dinsdag laat in de nacht meer dan een voet sneeuw, en de sneeuwvoorspelling zal tot donderdag aanhouden. Sneeuwtotalen kunnen 2 tot 3 voet (60 - 90 cm) bereiken in delen van centraal en westelijk Noord-Dakota.



Er werd ook zware sneeuwval gemeld in het uiterste noordwesten van Minnesota, waar een waarschuwing voor een winterstorm van kracht blijft tot en met donderdagnacht.



Het was woensdagochtend een paar graden warmer in het Fargo-Moorhead-gebied, waar 's nachts een mix van regen en lichte sneeuw viel.



Door de harde wind wordt woensdagnacht en donderdag koudere lucht in de regio, met kans op sneeuwbuien in de hele regio.



Reacties

Als North Dakota bij de Canadese grens ligt, vind ik het niet vreemd dat het daar sneeuwt. Waarom is dit nieuws?

Zelfs hier (en wij hebben gelukkig het effect van de warme golfstroom) is de wind, die uit het noorden komt, koud. Waarom zou het daar niet zo zijn?



Nutteloos weetje: een vriendin uit Portugal vertelde mij dat als ze vroeger als kind ging zwemmen in de oceaan, dan was het water warm. Nu is het water koud, omdat de warme golfstroom er niet meer langs gaat.

Dat zal straks wel afgelopen zijn als de aarde begint te koken. Altijd sfeervol, een sneeuwbuitje Dat zal straks wel afgelopen zijn als de aarde begint te koken.

