Ophef in België: VAR krijgt geen beelden, want cameraman is steevast te laat

Ophef in de Belgische voetbalcompetitie. Cameramannen die niet op tijd op hun post zijn, waardoor de videoscheidsrechter (VAR) geen bruikbare beelden ter beschikking heeft. Een organisatorische fout, die structureel blijkt. Kan zoiets ook in Nederland gebeuren?



Op bezoek bij Cercle Brugge speelt Gent met 2-2 gelijk, nadat het twee keer op voorsprong is gekomen. De 1-1 van Cercle, na vier minuten, lijkt vanuit buitenspelpositie te worden gemaakt, maar de VAR grijpt niet in.



Later blijkt waarom: er zijn geen goede beelden. De camera die zicht moet houden op buitenspel is onbemand. De cameraman heeft eerst op het veld de opkomst van de spelers moeten filmen en kwam vervolgens, al puffend en zwetend, pas een minuut of vijf na de aftrap op zijn post.



Aanvankelijk werd gedacht dat het kwam omdat er voor het duel een eerbetoon gefilmd moest worden, maar uit onderzoek van Sporza-journalist Peter Vandenbempt blijkt dat het vaker gebeurt in wedstrijden zonder topclubs als Anderlecht en Club Brugge.



"De cameraman die verantwoordelijk is voor het filmen van de opkomst, de toss en de trainers, moet daarna naar de camera op het zestienmetergebied. In een kleiner stadion komt hij of zij een paar minuutjes te laat. In een groot stadion veel te laat", vertelt Vandenbempt in de voetbalpodcast De Tribune.



Het zorgt voor verbazing bij AA Gent. "We betreuren het ten zeerste dat anno 2022 de organisatie van de VAR nog altijd niet goed draait", klinkt het daar. Na lang beraad heeft de club besloten om geen klacht in te dienen.



Vandenbempt noemt het amateuristisch. "Bij een wedstrijd wordt elke keer het risico genomen. De camera wordt in het begin van de wedstrijd ruim genoeg gezet, zodat er per abuis misschien een bruikbaar beeld is, in het geval de cameraman er nog niet is. Dat kan gewoon niet."



Op Twitter laat AA Gent zien dat het in ieder geval op een humoristische wijze met de situatie omgaat.



Vandenbempt weet waar het probleem ligt. "De rechtenhouder wil een product maken voor de kijker, niet voor de VAR. Soms zoomt men bijvoorbeeld te veel in, wat dan niet bruikbaar is voor de VAR. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat het met goodwill moet gebeuren."



Kan zoiets ook in Nederland gebeuren? Het snelle en duidelijke antwoord luidt nee. Tijdens eredivisiewedstrijden is er namelijk geen 'dubbelrol' zoals bij de Belgen. De vaste camera's zijn altijd bemand. Het is een kwaliteitseis waar niet op wordt bezuinigd.



Bovendien zitten tegenwoordig in alle stadions permanente camera's ter hoogte van het zestienmetergebied om buitenspel goed in beeld te vangen.

