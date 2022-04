Dode patiënt ligt vier dagen onopgemerkt op spoedeisende hulp in Brits ziekenhuis

Een ziekenhuis in de Britse plaats Grimsby is in ernstige verlegenheid gebracht nadat een overleden patiënt vier dagen in een kamer op de spoedeisende hulp had gelegen zonder dat iemand het doorhad. Het bestuur erkent de fout en gaat in een verklaring door het stof.



De patiënt, van wie de identiteit niet bekend is gemaakt, overleed niet zo lang geleden in het Diana, Princess of Wales-ziekenhuis, 150 kilometer ten oosten van Manchester. Hoe het kon dat de persoon zo lang onopgemerkt bleef door het personeel, wordt onderzocht door de Britse zorgautoriteiten, schrijft BBC News.



De nabestaanden hebben excuses aangeboden gekregen van het ziekenhuis. ,,We onderzoeken waarom de patiënt niet op tijd naar het mortuarium is gebracht”, zegt directeur van het ziekenhuis Peter Reading tegen de regionale nieuwssite GrimbsyLive. ,,We hebben de familie geïnformeerd en ik wil nogmaals mijn condoleances en excuses aanbieden. We zullen de bevindingen van het onderzoek, zodra die er zijn, met de familie delen. We hebben het incident ook gemeld bij de relevante externe organisaties.”



Waaraan de persoon is overleden, is vanwege privacyoverwegingen niet naar buiten gebracht. De patiënt is alsnog naar het mortuarium gebracht. Of de familie juridische stappen gaat ondernemen, is niet duidelijk.

Reacties

15-04-2022 12:12:30 Emmo









Je krijgt de indruk dat de definitie van het woordje "spoed" aan een herijking toe is.

15-04-2022 12:24:18 BatFish









@Emmo : Nee, niet de definitie van "spoed(eisend)" maar de acties die daaraan gekoppeld zijn moeten eens op de schop.

15-04-2022 13:11:57 De Paus









S Misschien een domme vraag van een oude kerkvorst: Zou het misschien mogelijk kunnen zijn dat, als de patient wel tijdig medische hulp had gekregen, dat die patient heel misschien nog in leven had kunnen zijn? Het is misschien een beetje ver gezocht, maar dan zou de doodsoorzaak kunnen zijn gelegen in het niet tijdig krijgen van medische hulp. Ja, zomaar wat gedachten van een oude kerkvorst, hoor.

15-04-2022 14:36:37 BatFish









@De Paus : Ik heb even in wat Engelse kranten gekeken en het verhaal is vaag, maar het lijkt er op dat de patient reeds was overleden. Ze hebben het lichaam tijdelijk in een observatiekamer op de eerste hulp gebracht, maar van daar uit had ze naar het mortuarium gebracht moeten worden. Dat laatste is niet gebeurd. Het lijkt er dus niet op dat er een patient ongemerkt dood is gegaan. Men wist dat ze dood was, maar lieten het lichaam 4 dagen liggen.

