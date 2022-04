Voetbalcoach deelt kopstoot uit aan grensrechter

De trainer van een Braziliaanse voetbalclub bleek afgelopen zondag tijdens een wedstrijd niet heel erg te spreken over een van de assistent scheidsrechters. Coach Rafeal Soriano bestormde na het rustsignaal het veld. Grensrechter Marcielly Netto. probeerde het gemoed van de laaiende trainer te sussen. Zonder resultaat, de vlagster kreeg een keiharde kopstoot.Het incident gebeurde tijdens een wedstrijd in het regionale kampioenschap Campeonato Capixaba in een match tussen Desportivo Ferroviaria en Nova Venecia. Desportivo verloor de wedstrijd met 3-1, de wedstrijd was de return van een eerdere pot die de club ook al met twee doelpunten tegen verloor.De club laat in een reactie 'elke vorm van geweld, zowel fysiek, verbaal en emotioneel af te wijzen'. ''In het bijzonder tegen vrouwen.'' De voetbalclub betuigd haar steun aan de grensrechter. De club laat weten dat coach Soriano per direct de deur is gewezen. Meldt de Daily Star. ''Vanwege de gebeurtenissen maakt coach Rafael Soriano niet langer onderdeel uit van de club.''