Brandweer rukt uit naar Efteling voor rokende Holle Bolle Gijs

De brandweer is dinsdagmorgen uitgerukt voor een rokende Holle Bolle Gijs in de Efteling.Volgens een woordvoerder van de Efteling was er sprake van veel rookontwikkeling bij de Holle Bolle Gijs achter het Spookslot. "Dat kregen we zelf niet geblust, dus hebben we hulp ingeschakeld."Vanwege de rookwolken werd het gebied rondom het Spookslot enige tijd afgesloten. Toen de bluswagens eenmaal in het park waren, was het vuur snel onder controle. Volgens Omroep Brabant heeft waarschijnlijk iemand een smeulende sigaret in de pratende afvalbak gegooid.In oktober vorig jaar kwam de attractie ook al even in het nieuws. Toen dachten gasten dat hij "seks" zei als je wat in zijn mond gooide. Het bleek dat hij dankjewel in het Engels, "thanks", probeerde te zeggen.