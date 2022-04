Nietsvermoedende wandelaar veroorzaakt crash Ronde van Turkije

Een opmerkelijk incident tijdens de tweede etappe van de Ronde van Turkije. Door een overstekende wandelaar crashten zondagmiddag meerdere renners. Franse coureur Nacer Bouhanni kwam gehavend uit de vermaledijde valpartij. Hij brak bij de bizarre botsing een halswervel.Op video is te zien hoe een vooroprijdende motor een persoon op de weg passeert. De motorrijder onderneemt verder geen actie. Een omstander probeert de wandelaar nog naar de kant te trekken, maar tevergeefs. Meerdere deelnemers, onder wie Bouhanni, buitelen over de wandelaar en elkaar.Nacer Bouhanni brak in de val een halswervel en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De renner wordt binnenkort overgebracht naar Frankrijk, meldt HLN. Ook coureur Kévin Ledanois liep bij de crash letsel op. Hij raakte gewond aan zijn linkerknie en heeft pijn aan de borstwervels.