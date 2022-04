Praten in je slaap, kan het kwaad?

In je slaap per ongeluk de naam van je ex roepen of een leugen wereldkundig maken: het is de nachtmerrie voor slaappraters. De Belgische 'mol' hield tijdens de opnames zo'n nachtelijke praatsessie. Hij was zo bang dat hij zich had versproken dat hij stopte met het programma. En meer mensen balen soms van deze onhandige maar veelvoorkomende gewoonte. "Ik ben er om afgewezen bij mijn sollicitatie."



Nicole de Brouwer praat bijna elke nacht in haar slaap. "Ik vertel hele verhalen waar ik de volgende ochtend niks meer vanaf weet", zegt ze tegen EditieNL. "Soms kan mijn vriend daardoor niet naast mij slapen. Hoe meer stress ik heb, hoe meer ik praat."



Tijdens haar zwangerschap was het het ergst. "Ik heb toen in mijn droom 112 gebeld, omdat ik dacht dat mijn dochter in gevaar was. Toen ik de volgende ochtend wakker werd zag ik dat nummer staan bij uitgaande uitroepen."



Ze heeft toen de politie gebeld om verhaal te halen. "Ze dachten blijkbaar dat ik dronken was en zijn zelfs nog langs het huis gereden. Maar er was natuurlijk niks aan de hand. Wat ik vertelde klopte ook niet: ik had het over een flat terwijl ik niet in een flat woon. Ik schaamde me zo erg. Gelukkig konden zij er achteraf wel een beetje om lachen."



Marjolein van Surkum kan erover meepraten. In haar privéleven heeft ze er weinig last van, maar het heeft haar weleens een vervelende situatie opgeleverd. "Ik heb in 2018 gesolliciteerd bij de Luchtmacht als korporaal geneeskundige dienst. Daar ben ik afgewezen omdat ik praat en wandel in mijn slaap."

