Zelfrijdend boefje op wielen gaat ervandoor na stopteken politie

Waar mens en machine steeds dichter tot elkaar komen, levert dat nogal eens de nodige hilariteit op. Zo waren agenten in San Francisco met stomheid geslagen toen een zelfrijdende auto er plotseling vandoor ging op het moment dat een politieman aan het raampje verscheen. Het voertuig ging er overigens niet helemaal vandoor, iets verderop stopte deze vanzelf met waarschuwingslichten aan de kant van de weg.



De auto kreeg een stopteken nadat de agenten hadden vastgesteld dat deze zonder verlichting reed. De Cruise rijdt in de nachtelijke uren zelfstandig door San Francisco in een testtraject van General Motors. Tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends is het voertuig beschikbaar als taxi en ondersteunen ze in de maaltijdbezorging.



Dat de Cruise, een omgebouwde Chevrolet Bolt, ervandoor ging was niet om de autoriteiten een loer te draaien. Dat verzekert het bedrijf op Twitter. De autonome auto reed volgens Cruise even iets verder om 'een veilig plekje te zoeken. De politieagent nam contact op met medewerkers van Cruise na het incident om ze op de hoogte te brengen. Voor het rijden zonder licht werd geen boete uitgeschreven. ''We werken nauw samen met de politie over hoe met onze voertuigen om te gaan.''

Reacties

Boefje? Ik dacht eerst dat het over een jochie van twee in zijn speelgoedauto ging ..

En ik dacht dat het om onze @Boefje ging. Die overigens nooit meer hier gesignaleerd wordt. Jammer.

dus dat valt nog mee, er is hoop

Misschien komt ze wel weer een keer wat vaker?

