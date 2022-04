Zeeuwse schapenhouders verzorgen lammetjes in de woonkamer van hun boerderij

Schapenhoudersfamilie Van Oeveren in het Zeeuwse Ouwerkerk verzorgt vijf pasgeboren lammetjes in de woonkamer van hun boerderij.De schapen op hun bedrijf hebben dit jaar veel vierlingen gekregen, waardoor er te veel lammetjes zijn. Daarom helpen schapenhouders Rina van Oeveren en haar man de jonge dieren zelf door de kwetsbare periode heen."Een schaap kan eigenlijk maar twee lammetjes te drinken geven en dan zijn de andere lammetjes te zwak", zegt Rina van Oeveren tegen Omroep Zeeland. "We halen ze dan in huis, want dan weten we zeker dat ze het redden."Er staan twee benches in de kamer waar de lammetjes kunnen slapen, ze krijgen de fles en witte herder Timmy waakt over ze als een stiefvader.Het in huis verzorgen van lammetjes begon jaren geleden, toen een schaap midden in een koude nacht beviel van een lammetje. Het dier was onderkoeld, waarop Van Oeveren het mee naar binnen nam. "Toen ben ik op de bank gaan liggen met een kruik en een deken en het lammetje op mijn borst. Uiteindelijk heeft hij het gered.""Ze plassen natuurlijk gewoon, dus we dweilen een keer extra." Maar het is volgens Van Oeveren vooral ontzettend leuk om de lammetjes te zien opgroeien. De familie heeft de lammetjes zo'n anderhalve maand in huis, daarna gaan ze terug naar de stal.