NAM wil dat Herman Finkers kritisch filmpje over lozingen offline haalt

De NAM wil dat cabaretier Herman Finkers een kritisch filmpje over de injectie van afvalwater in Twente van internet haalt. Dat heeft de komiek maandag op Twitter gezegd. Finkers wil dit doen 'zodra de lozingen definitief zijn gestopt', laat hij weten.In het filmpje zet Finkers een aantal experts achter elkaar die vertellen hoe gevaarlijk de lozingen in Twente zijn. Volgens de cabaretier kwam op zijn vraag waarom hij het filmpje zou moeten verwijderen 'niet echt een sterk antwoord'. De cabaretier deelt een link naar de beelden op Twitter, maar die lijkt niet te werken.De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) beloofde begin dit jaar 'op korte termijn' de injectie van afvalwater in Noordoost-Twente stop te zetten. Finkers stelde toen dat hij de toezegging 'eerst wilde zien, en dan pas wilde geloven'. De cabaretier hielp de afgelopen maanden de lozingen op de landelijke agenda te zetten.