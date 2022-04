Priester in elkaar geknuppeld nadat zijn zoon liefdesbrief geeft aan meisje

Een tempelpriester werd eerder deze maand afgetuigd nadat zijn zoon een liefdesbrief gaf aan een tempelgangster.



De jongeman ging langs het gebedshuis waar zijn vader priester is en gaf de brief aan een meisje voor wie hij romantische gevoelens had.



Eenmaal thuis aangekomen deed zij haar relaas bij de familie, die op hun beurt verhaal kwamen halen bij de jongen. Het incident vond plaats in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh.



Het jochie was echter spoorloos en toen richtte de woeste verwanten van de jonge vrouw hun aandacht op diens vader, die ze bewerkten met ijzeren staven.



Ook zouden zij hindoe-beelden in de tempel hebben verwoest, meldt IndiaToday.



De moeder van het meisje beschuldigt de jongen van molest en zou haar al vaker hebben lastiggevallen in de tempel.

Reacties

14-04-2022 12:08:18 Emmo

Stamgast



WMRindex: 56.113

OTindex: 27.791



Quote:

De moeder van het meisje beschuldigt de jongen van molest en zou haar al vaker hebben lastiggevallen in de tempel. En wat vond de jongedame zelf? Had zij geen stem in het kapittel? Wat mensen al niet doen vanwege de liefde.En wat vond de jongedame zelf? Had zij geen stem in het kapittel?

14-04-2022 12:27:48 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 4.167

OTindex: 190

S



Het begint als onschuldig en romantisch en 2 seconden later is er een "relaas", "woede" en "molest".



Ik vermoed dat hier meer aan de hand is dan een briefje afgeven.



Know your meme



Laatste edit 14-04-2022 12:28 De eerste twee alinea's rijmen niet echt met de daaropvolgende.Het begint als onschuldig en romantisch en 2 seconden later is er een "relaas", "woede" en "molest".Ik vermoed dat hier meer aan de hand is dan een briefje afgeven.

14-04-2022 14:33:33 Buick

Erelid



WMRindex: 2.797

OTindex: 788

Het meisje vertelt thuis trots dat ze verliefd is en die jongen ook op haar. En die priester en zijn zoon zullen wel in een mindere kaste horen (als ik dat zo goed zeg) dus te min voor hun dochter.

En dan is het hommeles.



