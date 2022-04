Rini de akita wacht vergeefs op baasje in Oekraïne

In de Oekraïnse stad Makarov, honderd kilometer ten oosten van Kiev en vlakbij Bucha, wacht Japanse akita al een maand bij de voordeur op haar baasje. Volgens diverse verklaringen is het baasje van Rin, Tatyana Zadorozhnyak, op 15 maart gedood door de bezettingsmacht. Sindsdien is het huisdier op haar aan het wachten.Volgens deze draad zou de vrouw een gruwelijk lot hebben ondergaan onder Tsjetsjeense handen. Haar man was eerder al aan covid overleden. Waar de kinderen zijn of wat er met hen is gebeurd, is onbekend, maar de hond zit nog altijd bij de voordeur en wordt nu al de Hachi van Makarov genoemd, naar de beroemde akita die in de jaren '20 van de vorige eeuw jarenlang bij een treinstation in Tokio wachtte op een baas die op zijn werk was overleden en dus ook nooit terug kwam.Buurtbewoners hebben geprobeerd om Rini (of Reeny) mee te nemen, maar de hond laat zich niet weghalen. Het beest is naar verluidt ziek en lijdt aan epileptische aanvallen. Buren geven de hond nu brokken. Beelden via het Telegram-kanaal van Anton Gerashchenko, een voormalig Oekraïens parlementslid.