Vrouw (35) overleden bij detoxkuur in Gelderland

Het OM is een onderzoek gestart naar het overlijden van een 35-jarige vrouw uit Antwerpen die meedeed aan een 'detoxkuur' in het Gelderse Heesselt. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De vrouw werd tijdens de kuur die ze volgde onwel en stierf een paar uur later. Zaterdag is de vrouw begraven.



De 35-jarige Tinne werkte volgens Het Laatste Nieuws in een woon-zorgcentrum en had een bijzondere interesse in spiritualiteit. Ze deed vaker 'detoxkuren', kuren gebaseerd op pseudowetenschap waarbij mensen het eigen lichaam willen 'ontgiffen' door (alleen) bepaalde dranken in te nemen.



Tijdens zo'n kuur, waarvoor ze speciaal afreisde naar Nederland, ging het dus helemaal mis. Nadat mensen zagen dat ze buiten westen raakte heeft men haar in een bed gelegd om bij te komen. Een paar uur later werd ze dood aangetroffen.

