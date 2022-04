Amerikaanse monteur vist schilderijen uit vuilcontainer, blijken miljoenen waard

Een bijzonder verhaal uit de Amerikaanse staat Connecticut. Een automonteur uit de stad Waterbury haalde vijf jaar geleden een enorme hoeveelheid schilderijen en tekeningen uit een vuilcontainer. Nu blijken ze miljoenen waard te zijn.Jared Whipple werd in september 2017 gebeld door een vriend die een verlaten schuur aan het ontruimen was. De schuur had geen eigenaar meer en werd verkocht. Het gebouw stond vol met schilderijen, tekeningen en beelden. De vriend belde Whipple omdat hij dacht dat die ze misschien wel zou weten te waarderen.De volgende dag ging Jared een kijkje nemen. In de vuilcontainer zaten honderden schilderijen, beelden en tekeningen. Ze waren in plastic verpakt, maar flink vuil. Whipple vond ze mooi en nam alles mee.Whipple was van plan de grote schilderijen op te hangen in zijn indoor skatepark. Maar toen hij onderzoek ging doen naar herkomst van de schilderijen, kwam hij daarop terug.Hij wist te achterhalen dat de doeken waren geschilderd door Francis Hines, een kunstenaar die in Connecticut en in New York had gewoond. De kunstenaar overleed in 2016 op 96-jarige leeftijd.Volgens een kunstkenner zijn de kunstwerken van Hines nu gezamenlijk miljoenen dollars waard. Whipple gaat enkele doeken van Hines verkopen, vooral om ervoor te zorgen dat kwaliteiten van de kunstenaar worden erkend en Hines een bekende naam wordt in de kunstwereld.Toch zal hij niet alle werken verkopen, vertelt hij aan de CT Insider. "Ik haalde ze uit een container en ik werd er verliefd op. Ik voelde een connectie met het werk. Nu wil ik Hines de geschiedenisboeken in krijgen."