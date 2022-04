Jacco uit Spijkenisse feestelijk onthaald als laatste loper in marathon Rotterdam

Bijna 4,5 uur nadat Abdi Nageeye als eerste over de finish kwam op de Coolsingel is zondagmiddag de laatste loper binnengehaald door burgemeester Aboutaleb en de winnaar van de marathon. De laatste loper was Jacco, een hobby-hardloper uit Spijkenisse. Voor hem was het de eerste keer dat hij een marathon liep.



"Godver, wat een stuk. Stiekem had ik wel een beetje verwacht dat ik misschien de laatste zou zijn" sprak de uitgeputte Jacco na de finish tegen RTV Rijnmond.



Abdi Negeeye was de eerste Nederlandse winnaar van de Marathon van Rotterdam. Hij finishte met een tijd van 2.04.55. Ook de Nederlandse Nienke Brinkman zette een toptijd neer in het vrouwenklassement. Met 2.22.51 werd ze de op één na snelste vrouw.



De snelste lopers waren niet de enige topsporters die een gooi deed naar een goede tijd in de 42 kilometer lange lijdensweg. Ook oud-voetballer Arjen Robben liep mee. Samen met vriend Erben Wennemars kwam de Groninger over de finish na ruim 3 uur.

Reacties

13-04-2022 10:14:52 DrZiggy

S Ik heb ooit geprobeerd onder de 4u te komen bij mijn eerste marathon, maar dat heb ik helaas net niet gehaald.



Het was wel echt een ervaring die ik iedereen kan aanraden.



En als niet voor een snelle tijd wilt gaan, kan je altijd nog de Marathon du Médoc proberen.

13-04-2022 10:40:19 allone

@DrZiggy :

Het was wel echt een ervaring die ik iedereen kan aanraden. QuoteHet was wel echt een ervaring die ik iedereen kan aanraden.

Ik zou het niet eens wandelend kunnen, want mijn voeten doen altijd pijn. Op de fiets zou kunnen, maar dan ga ik liever door het bos dan door Rotterdam.

Maar fijn dat jij er wel van genoten hebt



Laatste edit 13-04-2022 10:42 dank je, zal best, maar nee, liever toch maar niet.Ik zou het niet eens wandelend kunnen, want mijn voeten doen altijd pijn. Op de fiets zou kunnen, maar dan ga ik liever door het bos dan door Rotterdam.Maar fijn dat jij er wel van genoten hebt

