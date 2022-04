Romantiek als oplossing voor de woningnood: Haagse woningcorporatie koppelt vrijgezelle huurders

DEN HAAG - Alle singles opgelet: de Haagse woningcorporatie Staedion heeft misschien wel de ultieme oplossing voor het tekort aan woningen. 'We organiseren een datingevenement om vrijgezelle huurders met elkaar te matchen', zegt Gijsbert van Herk, de bestuursvoorzitter van Staedion. 'Het is nog steeds ontzettend moeilijk om een woning te krijgen, maar als vrijgezellen gaan samenwonen dan komt er een huurwoning vrij.'

De oproep was écht geen 1 april grap. 'Het is een ludieke actie met een serieuze ondertoon', zegt de bestuursvoorzitter. Het viel Staedion op dat het aantal eenpersoonshuishoudens blijft toenemen. Daarom kwam het op het idee om vrijgezellen met elkaar te koppelen. Zoveel mogelijk nieuwe woningen bouwen is volgens Van Herk niet de enige oplossing. 'Voor iedere woningzoekende die binnen het bestaande huizenaanbod een plek vindt, hoeft er geen nieuwe woning te worden gebouwd.'

Staedion zal daarom een singlesevenement in Den Haag organiseren. Iedereen kan zich aanmelden, maar senioren zijn ook zeer welkom noemt de organisatie expliciet. 'Steeds meer ouderen blijven langer alleen in een grote woning', zegt woordvoerder Priscilla Bossaert. 'Eigenlijk moet er voor alle leeftijden een oplossing komen op de woningmarkt, maar dit is zeker een punt van zorg.' Dat hoeft volgens haar niet alleen door de liefde te worden opgelost. 'Er zijn ook mooie voorbeelden van studenten die samenwonen met bejaarden en elkaar tot hulp kunnen zijn.'



Daarnaast wonen we volgens Bossaert ook steeds ruimer. 'De gemiddelde woonoppervlakte neemt per persoon en per huishouden al een langere periode toe', legt ze uit. 'Als we met meer mensen op minder oppervlakte kunnen wonen komen er meer woningen vrij', zegt de woordvoerder. 'Door alleen veel nieuwe huizen bij te bouwen kom je er niet.'

De woningcorporatie hoopt daarom dat de liefde de doorstroom van de sociale huurwoningen zal versnellen. 'We zijn ons ervan bewust dat dit niet dé oplossing is, maar dat dit is wel een maatschappelijk probleem wat een oplossing nodig heeft', zegt de woordvoerder. Bij het evenement van Staedion zullen mensen zoals bij het populaire televisieprogramma 'First dates' aan een tafeltje worden gezet om elkaar te ontmoeten. Wanneer het precies gaat zijn hangt af van het aantal aanmeldingen. 'Het gaat sowieso door, maar mochten er te weinig aanmeldingen zijn, dan wordt er toch een leuke borrel georganiseerd', zegt Bossaert.

Wat als je nieuwe vlam geen blijvertje is?

Nu roept het samenwonen als oplossing voor de woningnood wel veel vragen op. Stel dat de liefde bekoelt en het samenwonen niet goed uitpakt. Is er dan nog een weg terug? 'We kunnen het nu niet beloven', zegt de woordvoerder. 'Het is een risico wat je sowieso loopt als je gaat samenwonen, maar we zijn wel aan het onderzoeken wat we kunnen doen om de drempels te verlagen.'

Het is wel de bedoeling van de actie dat als je uiteindelijk gaat samenwonen je ook bereid bent om je (sociale) huurwoning op te zeggen. 'Het zou natuurlijk ook buiten deze actie om kunnen gebeuren dat er uiteindelijk geen klik is met elkaar', zegt Bossaert. 'We zijn ons er echt wel van bewust dat samenwonen niet dé oplossing is voor de woningnood maar dat dit een probleem is die we samen op moeten lossen.'

Reacties

13-04-2022 08:13:31 allone

We zijn ons er echt wel van bewust dat samenwonen niet dé oplossing is maar de eenpersoonshuishoudens zijn idd wel een probleem.

Veel mensen hebben een LAT-relatie: 2 woningen en toch samen-zijn. Quote:

Steeds meer ouderen blijven langer alleen in een grote woning ook dat is waar, want ze kunnen sowieso nergens anders heen.

Maar ik weet zeker dat mijn 92-jaar-oude moeder geen interesse heeft in een nieuwe relatie, want alleen het idee zou ze al afwijzen.



13-04-2022 08:35:13 Emmo

@allone :

Maar ik weet zeker dat mijn 92-jaar-oude moeder geen interesse heeft in een nieuwe relatie, want alleen het idee zou ze al afwijzen. QuoteMaar ik weet zeker dat mijn 92-jaar-oude moeder geen interesse heeft in een nieuwe relatie, want alleen het idee zou ze al afwijzen. Toen mijn vader nog leefde, idem dito.

13-04-2022 09:18:00 Mamsie

We organiseren een datingevenement om vrijgezelle huurders met elkaar te matchen'



Onder het motto:Een nieuwe lente, een nieuwe fluit?

Hopen dat de dames dáár voor te porren zijn! Onder het motto:Hopen dat de dames dáár voor te porren zijn!

