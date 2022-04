Oekraïne verwacht dat Rusland vijandelijkheden opschort tijdens bezoek van de Paus

Oekraïne verwacht dat Rusland vijandelijkheden opschort tijdens het bezoek van de Paus.

"Rusland zal de bombardementen in dit centrale en noordelijke deel in ieder geval zeker stoppen."

Oekraïne verwacht dat Rusland de vijandelijkheden zal opschorten tijdens een eventueel pauselijk bezoek aan Kiev, vertelde de Oekraïense ambassadeur in het Vaticaan donderdag aan Reuters.



Ambassadeur Andriy Yurash sprak uren nadat hij paus Franciscus en topfunctionarissen van het Vaticaan had ontmoet om zijn geloofsbrieven formeel te presenteren.

"We hebben op dit moment veel dingen besproken die op de agenda staan, allereerst het mogelijke bezoek van Zijne Heiligheid aan Oekraïne", zei Yurash in een interview ter gelegenheid van zijn een diplomatieke ontmoeting in Rome.

"Ik heb meer argumenten gegeven waarom het zo snel mogelijk en precies in deze omstandigheden moet worden gerealiseerd", zei hij.



Paus Franciscus vertelde verslaggevers tijdens een bezoek aan Malta in het weekend dat hij een reis naar Kiev overwoog om daar een vredesoproep te doen. Francis zei dat er een reis "op tafel" lag.



Paus Franciscus is uitgenodigd door de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, de burgemeester van Kiev, Vitaliy Klitschko, en de hoogste aartsbisschop Sviatoslav Shevchuk van de Byzantijnse katholieke kerk in Oekraïne.



"Als Rusland begrijpt dat de Paus naar Oekraïne zal gaan, zal Rusland de bombardementen in dit centrale en noordelijke deel in ieder geval zeker stoppen", zei Yurash.



Hij zei dat hij terugkwam van zijn bijeenkomsten in het Vaticaan met het gevoel dat "er veel intern spiritueel verlangen is (om de reis te maken)", maar zonder enige verplichting.

Yurash zei dat hij begreep dat Rusland druk uitoefende op het Vaticaan om de paus niet te laten reizen, maar zei niet waar zijn informatie vandaan kwam.

"Het wordt voor iedereen en ook voor de Paus steeds begrijpelijker dat de mogelijke positieve reactie op deze uitdaging om Oekraïne te bezoeken steeds belangrijker wordt om Oekraïne te helpen (om de oorlog te stoppen)", zei hij.



Tijdens de reis naar Malta bekritiseerde Paus Franciscus impliciet de Russische president Vladimir Poetin over de invasie, waarbij hij zei dat een "potentaat" een conflict aanwakkerde voor nationalistische belangen.



Sinds het begin van de invasie heeft Paus Franciscus Rusland alleen specifiek genoemd in gebeden, zoals tijdens een speciaal wereldwijd evenement voor vrede op 25 maart, en hij heeft ook naar Rusland verwezen met termen als invasie en agressie.



Woensdag veroordeelde hij "het bloedbad van Bucha" en kuste hij een Oekraïense vlag die vanuit de stad was gestuurd, waar vastgebonden lichamen die van dichtbij waren neergeschoten de straten bezaaiden nadat Russische troepen zich hadden teruggetrokken en lichamen uit een massagraf in een kerk waren gehaald.



Het Kremlin zegt dat de beschuldigingen dat Russische troepen oorlogsmisdaden hebben gepleegd door burgers te executeren, ook in Bucha, een "monsterlijke vervalsing" waren die erop gericht was het Russische leger te denigreren.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: