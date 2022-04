Tienerjongens schieten op elkaar om kogelvrij vest uit te testen, zestienjarige sterft

Drie tieners leek het een goed idee om op elkaar te schieten en te kijken of het kogelvrij vest dat ze in hun bezit hadden goed werkt.



De zestienjarige Cristopher werd op 3 april fataal geraakt na het overhalen van de trekker door een zeventienjarige vriend.



Op het moment van zijn overlijden werd hij gebruikt als kanonnenvoer door zijn twee vrienden die met een 9mm wapen meermaals op hem schoten.



De jongens in het Amerikaanse Florida gaven in eerste instantie de schuld aan een ‘onbekende’ die het vuur opende op de woning waarin de tieners verbleven.



Een recente ontwikkeling is dat er camerabeelden zijn opgedoken waaruit blijkt dat vrienden van de overledene de schutters waren, meldt lokaal medium Click Orlando gisteren.



Eén van de kogels raakte een onbeschermd gedeelte van het vest en daaraan overleed Cristopher in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.



Het verhaal van de tieners sloeg volgens de recherche haaks op dat van de andere aanwezigen.



De twee betrokkenen zijn donderdag aangehouden en zullen als volwassenen worden berecht.

Reacties

12-04-2022 08:17:27 allone

Oudgediende



WMRindex: 46.438

OTindex: 81.506

Quote:

werd hij gebruikt als kanonnenvoer door zijn twee vrienden die met een 9mm wapen meermaals op hem schoten. met zulke 'vrienden' heb je geen vijanden nodig Tja, nu weten ze dus hoe een kogelvrij vest werkt: door ervaring leer je. Het gevolg is natuurlijk wel onaangenaam, om het zacht uit te drukken.met zulke 'vrienden' heb je geen vijanden nodig

12-04-2022 09:13:05 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 90.202

OTindex: 38.792

opeens snap ik waarom de auto-industrie testpoppen gebruikt bij botsproeven

12-04-2022 09:14:55 Emmo

Stamgast



WMRindex: 56.070

OTindex: 27.791



In vervolg toch maar 'n dummy gebruiken.



Overigens heb ik altijd begrepen dat als zo'n vest eenmaal een kogel heeft tegengehouden hij dan afgedankt moet worden. @allone : Klaarblijkelijk was dit allemaal op vrijwillige basis, dus een nominatie voor de Darwin-award is op zijn plaats.In vervolg toch maar 'n dummy gebruiken.Overigens heb ik altijd begrepen dat als zo'n vest eenmaal een kogel heeft tegengehouden hij dan afgedankt moet worden.

12-04-2022 09:19:46 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 4.163

OTindex: 190

S Blijkbaar werkte het vest wel. Je moet er natuurlijk wel niet naast schieten..

12-04-2022 09:26:53 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.776

OTindex: 88.172



: Je moet er natuurlijk wel niet naast schieten.. Quote: @DrZiggy : Je moet er natuurlijknaast schieten..



Wat is het nou, wél of níet? Nou weten we het dus nog niet hè! 😎 Wat is het nou, wél of níet? Nou weten we het dus nog niet hè! 😎

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: