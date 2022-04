Radar van 30.000 euro gestolen tijdens snelheidscontrole en agenten hebben helemaal niets door

Dieven hebben de politie van de Duitse plaats Bad Hersfeld flink voor schut gezet door er met een radarapparaat van 30.000 euro vandoor te gaan. Opmer

Quote: Pas toen de agenten in hun dienstwagen een zwart scherm opmerkten op het apparaat dat met de radar in verbinding stond, werd de diefstal opgemerkt.

Laten we eerlijk zijn, als mijn werk volledig geautomatiseerd zou worden uitgevoerd door een camera en ik alleen de hele dag in een auto moest zitten om te wachten dat ik hem weer op zou kunnen halen, zou ik ook niets doen. Lekker achterover een uiltje knappen of een spelletje spelen. Het is gewoon super saai werk en je kan het niemand kwalijk nemen dat ze dan niet 8u lang vol enthousiasme naar een scherm kijken.

dus als ik minder wil doen stuur ik jouw een mailtje?(is je mailbox al vol?Maar ik heb de indruk dat het resultaat niet is: minder doen, maar : saai 'werk' hebben.. Of dat nou een vooruitgang is???

12-04-2022 10:15:22

Voorbeeldje: Bij een financiële instellingen werden uit een 50 bestanden data verzameld en overgezet in een Excel bestand. Daarin werden veel berekeningen uitgevoerd en het resultaat moest vervolgens overgetypt worden in een ander systeem.



Alleen al met het overtypen was iemand een half uur bezig. Dat hebben we geautomatiseerd en nu zijn ze in minder dan een minuut klaar.



Die medewerkers zijn nu dus weer bezig met de berekeningen en het uitzoeken en niet met dom overtypen.



De baas kan 5x zoveel werk doen en dus meer verdienen en de medewerkers doen minder saai werk.