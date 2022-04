Politie botst per toeval op 221 vogelspinnen in flat in Jette

In de Brusselse gemeente Jette heeft de politie 221 vogelspinnen aangetroffen in een flatgebouw. Dat meldt La Capitale en wordt bevestigd door politie

11-04-2022 17:16:09 Emmo

De politie botst op vogelspinnen? Hebben e arme dieren het overleefd?

11-04-2022 19:28:33 BatFish

@Emmo : Ze hadden er ook op kunnen stuiten, maar of dat voor de spinnen beter geweest was?

12-04-2022 00:33:50 HoLaHu

@Emmo :



Laatste edit 12-04-2022 00:35 @BatFish : Ik ben redelijk arachnofobisch, maar spinnen in een potje vind ik toch ook niet kunnen. Dat vind zelfs ik niet spinvriendelijk...

12-04-2022 04:13:03 botte bijl

@HoLaHu :

als dan de politie ook nog op ze botst, dan wordt het helemaal zielig als dan de politie ook nog op ze botst, dan wordt het helemaal zielig

12-04-2022 10:21:44 allone

@Emmo : gezellig; we zijn dus niet alleen gordeldieren maar ook gezelligheidsdieren?!

12-04-2022 10:57:48 Emmo

Enne, hoeveel mensen hebben geen gordelroos... @allone : Als je ziet hoeveel DNA we gemeen hebben, dan is er geen andere conclusie mogelijk.Enne, hoeveel mensen hebben geen gordelroos...

12-04-2022 12:03:19 allone

@Emmo :

Enne, hoeveel mensen hebben geen gordelroos... QuoteEnne, hoeveel mensen hebben geen gordelroos...

oh ja, praat me er niet van

