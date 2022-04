Vrouw neemt bij eerste vliegles stuur over na hartinfarct piloot

Een 32-jarige Franse vrouw heeft zaterdag bij haar eerste vliegles de stuurknuppel moeten overnemen nadat de piloot een hartaanval had gekregen. Ze sl

't Zal je maar gebeuren. Gelukkig is ze er relatief goed vanaf gekomen.

11-04-2022 20:17:03

goed van haar. het artikel vermeldt niet of die mevrouw nog verder gaat met vlieglessen. als ze niet meer durft, dan is dat begrijpelijk, maar ook jammer, want ze heeft duidelijk talent....