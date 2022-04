11-04-2022 20:15:08

in het Slowaakse kuurhotel waar ik sinds 20 jaar af en toe naar toe ga, daar komen regelmatig Tsjechische brandweerlieden, weekje kuur staat daar in de CAO....de kans dat die in geval van brand aldaar iets uitrichten is net zo klein als dat die kuur goed is voor hun gezondheid, want die mannen zijn doorgaans dronken en gaan zelden in het bad