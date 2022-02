Belgische stroomprijzen negatief door harde wind

De inkoopprijs voor stroom in België was zondag een groot deel van de dag negatief. Dat betekent dat inkopers, energieleveranciers of grootverbruikers dus, tijdelijk geld toe kregen om stroom af te nemen.



Dat blijkt uit gegevens van energiemarkt Epex Spot. Daar kopen energieleveranciers en een aantal grootverbruikers hun stroom in.



Gewone consumenten zullen geen lol van het bijzondere fenomeen gehad hebben, die krijgen hun energie immers geleverd tegen een afgesproken prijs.



Dat de prijzen van stroom negatief werden, heeft alles te maken met de harde wind van afgelopen zondag. Daardoor werd er heel veel stroom opgewekt door windmolens op zee. Zoveel stroom zelfs, dat er veel meer aanbod was dan vraag. En dus werd de energie voor minder dan niks van de hand gedaan.



De prijzen lagen een uur of negen onder nul. Op het dieptepunt kregen kopers zelfs 30 euro per megawattuur toe om stroom af te nemen.



Een enorm verschil met nu de wind weer is gaan liggen. Inmiddels wordt er voor een megawattuur alweer zo’n 150 euro betaald. Ook in Nederland lag de prijs zondag trouwens even extreem laag. Iets boven een tientje per megawattuur.



In Duitsland daalde de stroomprijs ook door de harde wind stevig. Daar moest nog wel steeds worden betaald voor elektriciteit. De minimumprijs in Duitsland kwam zondagochtend vroeg uit op 0,12 euro per megawattuur.

