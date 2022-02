In deze pan bak je 650 eitjes tegelijk

Kwalitatief keukengerief is de droom van elke keukenprins(es). Uiteraard kan je ook met standaard materiaal heel wat lekkers in elkaar draaien, maar een goed mes of een stevige pan hebben nu eenmaal hun charme. En als je voor een groot gezelschap wil koken, is het ook nodig om je uitrusting daaraan aan te passen.Normaal gezien noemen we een pan met een doorsnede van 30 centimeter al groot. Je kan er heel wat steaks in bakken en er is nu eenmaal maar zoveel ruimte op je kookvuur. Wil je de dingen echt naar een hoger niveau tillen, dan hebben we echter gevonden waar je ongetwijfeld altijd al naar op zoek was.De grootste pan ter wereld meet namelijk zo’n 5 meter in doorsnede, weegt meer dan 6.000 kilo en biedt plaats aan een eitje of 650. Ideaal als je een érg grote familie hebt. Helaas is de enorme pan niet te koop – het is namelijk een speciaal ontwerp van pannenfabrikant Lodge voor hun Lodge Cast Iron Museum dat deze zomer de deuren opent in South Pittsburg, Tennessee in de Verenigde Staten. Wil je de pan in het echt aanschouwen, dan moet je dus nog even geduld hebben. Om het reusachtige ding een plaatsje te geven in het museum moest het uiteraard ook vervoerd worden en dat zag er zo uit: Foto