Laborant neemt vaginale swab onder voorwendsel uitvoeren Covid-test, krijgt 10 jaar cel

Een rechtbank in India heeft een man veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en een geldboete voor het nemen van vaginale swabmonsters van een vrouw onder het voorwendsel van het uitvoeren van een coronavirus test.



Het incident vond plaats in het laboratorium van een overheidsziekenhuis in de deelstaat Maharashtra in juli 2020.



De lab-medewerker stak het staafje in het geslachtsdeel van de 23-jarige vrouw, nadat hij haar vertelde dat de test op die manier moest worden uitgevoerd.



Het slachtoffer besloot de Covid-test te doen, omdat ze een van de contactpersonen was van een medewerker van het winkelcentrum waar ze werkte die positief werd bevonden.



De verdachte werd gearresteerd voor aanranding en verkrachting na de aangifte.

Reacties

08-02-2022 10:38:44 allone









Aanranding, verkrachting, maar ook sjoemelen met testresultaten. Al met al niet erg professioneel.

Was zij de enige die zo getest werd?

08-02-2022 10:59:41 BatFish









@allone : met dit soort zaken is het vaak slechts een klein deel dat wordt gerapporteerd. Kans is groot dat het vaker is gebeurd, maar dat het onder de radar blijft.

08-02-2022 13:09:38 botte bijl









kan zoiets lang goed gaan, maar ook daar komt het weleens aan het licht in een preuts land als Indiazoiets lang goed gaan, maar ook daar komt het weleens aan het licht

