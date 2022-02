Onuitgebracht nummer gaat na bijna 50 jaar viral dankzij TikTok

Een 19-jarige jongen uit Amerika heeft ervoor gezorgd dat zijn vader wereldberoemd aan het worden is. Zach Smith vond een onuitgebracht liedje van zijn vader en besloot de ontdekking te delen op TikTok. En wat blijkt? Gebruikers van de app zijn gek op disco, waardoor het nummer inmiddels viral gaat.Begin dit jaar zit Zach in de auto als hij een oud liedje van zijn vader tussen de muziek vindt. Hij besluit het nummer te luisteren en het blijkt een regelrechte discohit. Alleen het nummer is nooit uitgebracht.Zonde, vindt Zach. En eigenlijk iedereen op TikTok. Het nummer Surrender To Me is een heerlijk dansbaar en catchy liedje, perfect om een dansje op te wagen of om te gebruiken onder een grappig filmpje. Laat dat nou precies zijn waar TikTok voor ontworpen is.Op het moment dat Zach het filmpje postte, had hij niet verwacht dat het zo hard zou gaan. Pas als hij de volgende ochtend wakker wordt met een telefoon vol notificaties, weet hij dat het tijd is om het nummer van pa Curly Smith uit te laten brengen.En men gaat nog een stapje verder: gebruikers suggereren dat het nummer perfect past in de Marvel-film Guardians of the Galaxy. Dat blijkt te kloppen, bewijst Zach die het nummer in een fragment van de film monteert.Zach en zijn volgers blijken niet de enige die vinden dat het nummer bij de film past. Een paar dagen nadat hij samen met pa de studio in is gedoken om het nummer te remasteren, krijgen ze bericht van Marvel. Ze gaan het nummer voorleggen aan regisseur James Gunn, vertellen vader en zoon aan The Guardian.Of het nummer ook echt in de bioscoop te horen gaat zijn, blijft nog even onbekend. Wel heeft Curly eindelijk zijn hit gescoord. Nieuw in de muziekindustrie is hij trouwens niet, als sessiemuzikant tourde hij onder andere Boston, Jo Jo Gunne, Steve Ray Vaughan, Belinda Carlisle and Willie Nelson.