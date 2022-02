IJslandse gletsjers smelten langzamer door Douwe Bob

Gletsjers op IJsland zijn de afgelopen tien jaar langzamer gaan smelten. Die vertraging wordt veroorzaakt door de zogenoemde 'blauwe blob', een gebied met kouder water voor de kust van IJsland en Groenland.De blauwe blob heeft door de lagere temperatuur een afkoelend effect. Op deze plek in de Noord-Atlantische Oceaan is de temperatuur van het zeeoppervlak sinds 2011 afgenomen, ontdekten onderzoekers van de Universiteit Utrecht, TU Delft en de Universiteit van IJsland.Het is niet duidelijk hoe en waarom deze koelere plek is ontstaan. Volgens de onderzoekers is er mogelijk een link met een verzwakte stroming van warmer water vanuit de tropen.De blauw blob blijft waarschijnlijk nog ongeveer dertig jaar bestaan. Het afkoelende effect neemt vanaf 2050 af, met als gevolg dat de gletsjers dan weer sneller gaan smelten.IJsland kan volgens de onderzoekers tegen 2100 een derde van zijn huidige gletsjervolume zijn kwijtgeraakt. Ongeveer 10 procent van de oppervlakte van IJsland is bedekt met gletsjers.De IJslandse gletsjers begonnen sinds de jaren 90 sneller te smelten. Het massaverlies vertraagde ruim tien jaar geleden door de blauwe blob.Door de opwarming van de aarde zijn elders in de wereld gletsjers juist sneller gaan smelten. De situatie in IJsland is een uitzondering. Bijna alle gletsjers hebben te maken met massaverlies. Het teruggroeien van een gletsjer kan tientallen of zelfs honderden jaren duren.