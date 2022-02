Vrouw woedend nadat moeder haar gender reveal verpest: «Ik wilde zo graag een dochter»

Een zwangere vrouw hield onlangs een gender reveal met haar familie en vrienden. Haar moeder nam haar echter beet, maar daar was de vrouw echt niet mee opgezet.De vrouw, ene Ashlee, heeft al een zoontje, maar hoopte stiekem dat het deze keer een dochtertje werd. Bij haar gender reveal zou ze het antwoord weten door in een grote ballon te prikken. Blauwe confetti zou een jongetje zijn, roze confetti een meisje.Net voor Ashlee in de ballon prikt, laat haar moeder een andere ballon ontploffen. Daarin zat roze confetti, maar dat was als grapje bedoeld. De ballon van Ashlee bevatte blauwe confetti. Ze ging er echter van uit dat het dus een meisje werd, om even later te horen dat dat niet klopte.Ze deelde een video van het moment op TikTok. «Je ziet duidelijk dat ik zo graag een meisje wilde. Ik dacht dat ik de lotto had gewonnen. Maar dan kwam mijn zoon zeggen dat het opnieuw een jongetje wordt. Ik was razend. Niet omdat het een jongen is, maar omdat ze me deden denken dat het een meisje was», schrijft ze erbij.Het filmpje werd al meer dan 500.000 keer bekeken. Haar volgers begrijpen haar verontwaardiging. «Dat is echt respectloos van je moeder», «Vreselijk, zo met je gevoelens spelen», «Ik zou in tranen uitgebarsten zijn», en «Ach, ik ben er zeker van dat je een prachtige zoon krijgt», klinkt het onder meer in de reacties.