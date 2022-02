Londense postbodes stoned aan het werk na eten van brownies met cannabis

De Britse post is een onderzoek gestart nadat op sociale media een video was verspreid waarop te zien is dat postbodes uit Londen stoned aan het werk waren na het eten van brownies met cannabis. De «lekkernijen» kwamen uit een postpakket dat niet opgeëist was. Dat meldden Britse media.



«Alle postbedienden van Clapham (in het zuiden van Londen) hebben vandaag per ongeluk brownies met hasj gegeten en ik moest ze één voor één oprapen omdat ze stoned waren», luidde de tekst bij het intussen verwijderde filmpje.



Op de video was een postbode te zien die met moeite zijn kar vooruit duwde en waarop een collega te horen was die riep: «Je bent stoned!» Vervolgens was een postbode te zien die op de grond zit, een collega zei «Hij heeft er twee gegeten» en de postbode op de grond repliceerde «Ik heb er vier gegeten».



De Royal Mail neemt de zaak ernstig, onderzoekt de juiste omstandigheden en bekijkt of er disciplinaire sancties nodig zijn. De brownies zouden afkomstig zijn van een postpakket dat er al een maand zou liggen.

