TikTok-ster blijkt blut, krijgt halve lipfillerbehandeling

Mooi zuur: denk je even je lippen op te laten vullen, moet je wegens geldproblemen halverwege de behandeling stoppen. Het overkwam de Pakistaanse TikTok-ster Hareem Shah. Haar bankrekening zou door de Pakistaanse Federal Investigation Agency (FIA) zijn bevroren.Eerder deze week lag Shah op de stoel van een Britse plastisch chirurg voor de inmiddels vrij reguliere lipfillerbehandeling. “De dokter had net een deel van de fillers gezet toen ik een belletje kreeg van de bank”, legt de ster volgens India Today uit. “Ik kwam erachter dat de FIA al mijn rekeningen heeft bevroren.”Om een paar centen te besparen, besloot ze de behandeling halverwege af te laten breken. In Londen, waar Shah in de stoel lag, beginnen de prijzen voor lipfillers vanaf zo’n 150 pond. Afhankelijk van hoeveel fillers je in je lippen wil.Op TikTok laat de Pakistaanse beroemdheid zien hoe het inmiddels met haar lippen gesteld is. De ene kant van haar bovenlip is enorm gezwollen, de andere kant is soort van normaal. Mocht je je afvragen hoe het eruit ziet als je halverwege een lipfillerbehandeling de naald eruit trekt, dan is Shah het voorbeeld.