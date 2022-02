Dagelijks kopje koffie doet wonderen voor je darmen

Goed nieuws voor wie gek is op z’n dagelijkse portie koffie. Elke dag een kop van het zwarte goud blijkt namelijk hartstikke gezond. Althans, je maakt je darmen blij met een dagelijks bakkie pleur.



Nieuw onderzoek wijst uit dat een bakkie per dag goed werk doet voor de microben in je darmen, je microbioom. Hoe diverser het gezelschap van deze minuscule wezens in je darmen, hoe relaxter je op het toilet zit. En hoe relaxter je hoofd werkt.



Het onderzoek werd gedaan door wetenschappers die werken bij de app Zoe. Met deze app houd je niet alleen je eten bij, door onder andere bloedtesten en darmonderzoeken kijk je samen met de makers van de app hoe je lijf reageert op bepaalde ingrediënten. Vervolgens regelt het algoritme een nieuw dieet voor je en voel je je weer op en top, claimt het bedrijf.



Met zoveel data komen er dus ook wel eens interessante resultaten uit, deelt wetenschapper Tim Spector van King’s College in Londen. Koffiedrinkers die de app hebben een diverser microbioom. Vooral de bacterie die hij omgedoopt heeft tot Freddy is vaker aanwezig.



En Freddy, dat is er eentje die je in het gezelschap wil hebben. “Het is één van de 15 ‘goede’ bacteriën. We hebben hem gelinkt aan een gezondere bloedsuikerspiegel en hij reageert goed na het eten van vet”, schrijft Tim op Instagram.



De reden dat koffie Freddy en zijn vrienden een handje helpt, komt door de antioxidanten in koffie. Deze stoffen vallen de microben aan die minder goed zijn voor je darmen. Zo is er meer ruimte voor de goede bacteriën en het blijkt dat die ook wel floreren na een bakkie leut. Ook zitten er relatief veel vezels in koffie.



Overigens betekent dat niet dat je nu ongegeneerd de hele dag koffie moet gaan drinken. “Het gaat erom dat je gevarieerd eet en genoeg plantaardig voedsel binnenkrijgt. Dat is toch wel de beste manier om je vezels en antioxidanten binnen te krijgen.”

