Zwijnen gefilmd bij aanval op wolf op de Veluwe

Boswachter Frank Theunissen van de Zuid-Veluwe heeft bijzondere beelden van de wolf op sociale media gedeeld. Daarop is te zien hoe een wolf door wilde zwijnen wordt verjaagd en met de staart tussen de benen vertrekt.De beelden bevestigen volgens Theunissen iets wat al langer werd gedacht, namelijk dat roofdieren en prooien een heel complexe relatie hebben. "Het laat zien hoe geweldig de dynamiek is", vertelt de boswachter aan Omroep Gelderland. "De ene keer pakt de wolf een zwijn, maar soms denkt zo'n zwijn: jij moet aan de kant voor mij."Zoogdiervereniging is een kenner op het gebied van groot wild. Ook hij is niet verrast door de beelden. "Grote keilers, zoals mannetjeszwijnen ook wel worden genoemd, jagen zo'n wolf echt wel weg", zegt hij.De dieren kunnen zich volgens La Haye uitstekend verdedigen. Ze kunnen wel 50 kilometer per uur lopen en kunnen 150 kilo wegen. Ook hebben de mannetjes flinke slagtanden waarmee ze veel schade kunnen aanrichten. De wolf jaagt daarom vooral op jonge en zwakkere zwijnen die zich niet goed kunnen verdedigen.Volgens La Haye betekent het daarom niet dat wildbeheer door de komst van de wolf niet meer nodig is. "Dieren passen zich aan, waardoor de wolf ook niet per se op de populatie drukt." De wolf kan daardoor in zijn eentje de populatie niet controleren.