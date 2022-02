Provincie Drenthe stuurt verkeer met omleiding richting het Julianaplein, terwijl Groningen weggebruikers juist adviseert daar vooral weg te blijven

Weggebruikers moeten de komende tijd rekening houden met hinder vanwege werkzaamheden aan de brug over de Oostermoerse Vaart in De Groeve. De provincie Drenthe adviseert gebruik te maken van een drietal omleidingsroutes, maar eentje daarvan leidt het verkeer opmerkelijk genoeg over de A28, het Julianaplein en de Zuidelijke Ringweg van Groningen.De provincie en gemeente Groningen adviseren weggebruikers juist om dit traject te vermijden, omdat dit stuk weg de komende weken vanwege werkzaamheden regelmatig wordt gestremd. Om verkeerschaos te voorkomen worden mensen opgeroepen om met de bus of trein naar Groningen te komen. Het is daarmee allesbehalve een goede omleidingsroute voor inwoners van Drenthe.De brug over de Oostermoerse Vaart in De Groeve ligt in de N386, een belangrijke route om vanuit Drenthe naar Groningen te rijden. Vanwege de werkzaamheden wordt een van de twee rijbanen afgesloten voor het verkeer. Voor zwaar vracht- en landbouwverkeer wordt de brug zelfs voor onbepaalde tijd helemaal afgesloten. Het is nog niet duidelijk hoe lang de stremming duurt.