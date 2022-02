VS wil robothonden inzetten aan grens met Mexico

Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid is begonnen met het testen van robotische honden. De robothonden kunnen ingezet worden om te helpen bij de bewaking van de grens met Mexico.Robothonden zouden volgens het ministerie kunnen helpen bij de bewaking van de grens, vooral op plaatsen met een onherbergzaam terrein.De machines zullen autonoom kunnen opereren, maar kunnen ook handmatig worden bestuurd. Ze zouden ook verschillende gadgets kunnen gebruiken, zoals nachtkijkers en temperatuursensoren. De data die daarmee worden verzameld kunnen dan in real-time bekeken worden door grenspersoneel.Ghost Robotics wordt wel eens vergeleken met het bekende roboticabedrijf Boston Dynamics, maar onderscheidt zich door zich vooral te richten op militaire doeleinden. Boston Dynamics zegt daarentegen dat het nooit zal toelaten dat zijn robots worden gebruikt als wapens.Ghost Robotics toonde vorig jaar een prototype robotische hond waarop een vuurwapen was gemonteerd. Het bedrijf laat daarmee zien welke richting het op wil gaan. De gewapende robot deed meteen denken aan een aflevering van de tv-serie Black Mirror. In de aflevering ‘Metalhead’ worden mensen opgejaagd door een op hol geslagen ras van robotische honden.Het ministerie van Binnenlandse Zaken is voorlopig nog niet van plan om de robots te bewapenen. Wel zegt het dat de proeven succesvol waren en dat het van plan is om met het project verder te gaan.Tijdens de proeven werden de robothonden onder andere ingezet om gebouwen te verkennen en treinwagons te inspecteren. Ook werd een situatie gesimuleerd waarbij de honden in aanraking kwamen met “potentieel vijandige individuen”. Het inzetten van de robots zou er voor kunnen zorgen dat grenspersoneel gevaarlijke taken niet meer hoeven uit te voeren.Het is overigens niet de eerste keer dat de machines van het bedrijf worden getest door de Amerikaanse overheid. Vorig jaar bevestigde de Amerikaanse luchtmacht bijvoorbeeld dat honden van Ghost Robotics ingezet werden op een luchtbasis, als een 'extra laag veiligheid'.Ook Boston Dynamics’ robots werden al door het Franse leger ingezet bij oefeningen. Het bedrijf zei toen dat de Franse regering de robots via een Europese leverancier had gekocht en dat hen niet werd verteld wat er met de robots ging gebeuren. De Spot-robot die toen werd gebruikt zou in een verkenningsrol worden getest. Van bewapening was geen sprake.