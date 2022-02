Daarom zou je binnenkort weleens gestraft kunnen worden als je je Tesla-zetel te vaak verstelt

Heel wat autofanaten dromen er dezer dagen van een Tesla te kopen, maar het merk is door z’n prijskaartje niet voor iedereen weggelegd. Nu kan je dat aanzien als een reden om in een hoekje te gaan huilen, maar je kan het ook anders bekijken. Zo’n Tesla heeft namelijk ook z’n negatieve kantjes, dus concentreer je liever daarop.



Het nieuwste negatieve kantje van Tesla is er bovendien een heel opmerkelijk. Het werd opgemerkt door hacker Green the Only en gedeeld door Drive Tesla Canada.



Volgens Green the Only zou Tesla vanaf nu namelijk willen vermijden dat gebruikers hun autostoel te vaak verstellen. Wanneer het systeem oordeelt dat het nu wel welletjes is geweest, zou je daarom voortaan namelijk een melding krijgen in de aard van «excessief gebruik van de stoelmotor, wacht vijf minuten». Volgens Drive Tesla Canada zou Tesla die nieuwe functie hebben ingevoerd om ‘overmatig’ gebruik van de stoel te vermijden en daarmee ook de garantiekosten. Een twijfelachtig besluit, als je het ons vraagt.

Reacties

06-02-2022 10:05:42 Mamsie

Oudgediende



Een al te vaak aan je stuur draaien zal ook wel bestraft worden. Ben ik blij met een auto die doet wat ie moet zonder commentaar te leveren!

06-02-2022 11:27:50 botte bijl

Oudgediende



als je aan die stoel stelt, dan let je minder goed op de weg, dus helemaal zinloos is het niet

is te vergelijken met het knopje dat ik lang geleden in een Fiat Croma had (zat bij de handrem) waarmee je de electrische ruiten achterin kon blokkeren, bijvoorbeeld als iemand er de hele tijd mee zat te spelen (heb het daadwerkelijk een keer gebruikt, midden in een vreemde stad, met een passagier van tegen de dertig) hmmm....als je aan die stoel stelt, dan let je minder goed op de weg, dus helemaal zinloos is het nietis te vergelijken met het knopje dat ik lang geleden in een Fiat Croma had (zat bij de handrem) waarmee je de electrische ruiten achterin kon blokkeren, bijvoorbeeld als iemand er de hele tijd mee zat te spelen (heb het daadwerkelijk een keer gebruikt, midden in een vreemde stad, met een passagier van tegen de dertig)

06-02-2022 12:02:04 BatFish

Oudgediende



@botte bijl : in aantal jaren tegen de dertig, mentaal 5 of 6 jaar oud?

