Allen (11) vangt in VS sniper rifles bij magneetvissen

Een 11-jarige jongen uit de Amerikaanse staat Florida werd onlangs meegenomen door zijn opa om te gaan magneetvissen. Het was pas zijn eerste keer, maar de vangst was meteen bijzonder: twee zogeheten 'sniper rifles', geweren die gebruikt worden door scherpschutters.Allen Cadwalader, een 11-jarige autistische jongen, gooide afgelopen zondag met zijn opa, Duane Smith, de magneet aan een touw in een rivier in de buurt van Miami. Smith had op YouTube enkele filmpjes bekeken over hoe het magneetvissen in zijn werk gaat, en had bedacht dat het een leuke hobby was die hij met zijn kleinzoon kon delen.Binnen vijf minuten had debutant Allen beet. Vol verwachting hengelde hij zijn buit op het droge, maar tot grote verrassing van kleinzoon en opa bleek er een geweer aan de magneet te hangen. Niet veel later hengelde het tweetal nog een andere 'sniper rifle' binnen. De wapens waren in folie gewikkeld.Smith, een voormalige soldaat die de geweren vroeger voor het leger in elkaar zette, wist meteen meteen waar hij mee te maken had. De dingen wogen ongeveer tien kilo per stuk, en volgens Smith zouden ze ongeveer 20.000 dollar (ruim 17.000 euro) waard zijn, vertelde hij aan CNN.Eenmaal thuis maakten Smith en kleinzoon Allen de geweren schoon. Daarbij bleek dat de serienummers van de wapens waren weggekrast, wat erop kan wijzen dat ze bij een misdaad zijn gebruikt. Smith leverde de dingen daarom af bij de politie van Miami, die onderzoek doet naar waar de wapens vandaan komen.Opa en zijn kleinzoon zullen blijven magneetvissen, verklaarde Smith. "Het is een beetje een verslaving om te kijken wat er uit het water komt. Zoals gokken in het casino, maar dan goedkoper. Er blijft altijd wat hangen. Een flessendopje of, je weet wel, een geweer ter waarde van duizenden dollars."